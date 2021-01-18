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12:14

На арестованного мэра Томска Ивана Кляйна завели третье уголовное дело

фото ЗакС политика На арестованного мэра Томска Ивана Кляйна завели третье уголовное дело

Управление Следственного комитета по Томской области возбудило третье уголовное дело в отношении мэра Томска Ивана Кляйна, сообщается на сайте регионального СК.

На этот раз Кляйну вменяют нарушение ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности). Следствие полагает, что, будучи мэром, Кляйн в 2013 – 2020 годах лично и через доверенное лицо принимал участие в управлении деятельностью ОАО "Томское пиво" и "в силу занимаемой должности" оказывал компании покровительство в решении вопросов с органами власти.

Это дело объединено в одно производство с ранее возбужденными делами.

Ранее в отношении Кляйна возбудили дела о превышении должностных полномочий. По версии следствия, он внес ложные сведения в реестр, чтобы помешать местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, которая прилегала к заводу "Томское пиво". Кляйн до избрания мэром в 2013 году был гендиректором этого предприятия, после его ухода этот пост заняла его жена Галина.

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру

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