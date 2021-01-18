На арестованного мэра Томска Ивана Кляйна завели третье уголовное дело

Управление Следственного комитета по Томской области возбудило третье уголовное дело в отношении мэра Томска Ивана Кляйна, сообщается на сайте регионального СК.

На этот раз Кляйну вменяют нарушение ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности). Следствие полагает, что, будучи мэром, Кляйн в 2013 – 2020 годах лично и через доверенное лицо принимал участие в управлении деятельностью ОАО "Томское пиво" и "в силу занимаемой должности" оказывал компании покровительство в решении вопросов с органами власти.

Это дело объединено в одно производство с ранее возбужденными делами.

Ранее в отношении Кляйна возбудили дела о превышении должностных полномочий. По версии следствия, он внес ложные сведения в реестр, чтобы помешать местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, которая прилегала к заводу "Томское пиво". Кляйн до избрания мэром в 2013 году был гендиректором этого предприятия, после его ухода этот пост заняла его жена Галина.

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру