Путин поручил правительству упростить порядок найма гастарбайтеров на стройки

Владимир Путин дал поручение российскому правительству и комиссии Госсовета по вопросам строительства упростить порядок найма иностранных рабочих на стройки, информирует "Интерфакс".

Соответствующая инициатива появилась ещё в конце 2020 года, когда в ходе заседания по стратегическому развитию и национальным проектам вице-премьер Марат Хуснуллин оповестил собравшихся, что на строительных площадках не хватает рабочих рук, в том числе - гастарбайтеров.

Кроме того, ещё ранее глава Татарстана Рустам Минниханов также пожаловался на дефицит рабочих на стройках и попросил президента поручить правительству проработать вопрос о точечном ввоз мигрантов на площадки.

Также Путин поручил до 1 марта 2021 года представить предложения по ограничению роста цен на стройматериалы.