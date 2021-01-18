Голикова: Пройти вакцинацию от COVID-19 должны не менее 68 млн россиян

Чуть более 68 млн россиян должны привиться от коронавируса согласно требуемому уровню - это без учёта переболевших граждан и детей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, которую цитирует РИА "Новости".

"Требуемый уровень вакцинации также определен учеными, без учета уже переболевших, а также детей в возрасте до 18 лет. Это 60% населения России, или 68,6 миллиона человек", - пояснила Голикова, уточнив, что цифра может меняться исходя из того, как в стране развивается эпидемиологическая обстановка.

Кроме того, вице-премьер объявила, что третья отечественная вакцина от COVID-19 от центра им. Чумакова должна пройти регистрацию 16 февраля.

"Предполагается, что 19 января центр Чумакова представит в министерство здравоохранения пакет документов, необходимых для начала процесса регистрации вакцины. В соответствии с минимально возможными сроками регистрация ожидается 16 февраля 2021 года", - подытожила Голикова.

С 18 января во всех российских регионах стартовала массовая прививочная кампания.