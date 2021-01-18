Ушёл из жизни почётный реставратор Петербурга Рафаэль Даянов

Сегодня, 18 января, в возрасте 70 лет скончался почётный реставратор Северной столицы Рафаэль Даянов, известили в Союзе реставраторов.

"[Даяновым] написано более 20 научных и историко-исследовательских статей в разные журналы и сборники. Более 40 лет своей жизни [Рафаэль Маратович] отдал реставрации", - напомнили коллеги Даянова в пресс-релизе по случаю его кончины.

По какой причине специалист умер, не уточняется, однако ранее в СМИ появилась информация о том, что он заразился COVID-19.

В конце прошлого года Даянов отметил 70-летний юбилей. Среди прочего, он руководил проектами реставрации Дома Трезини, особняка Гаусвальд, дома Лобанова-Ростовского, дворца Бобринских, павильона "Холодная баня" в Царском селе и многих других знаковых памятников архитектуры Петербурга.

Фото: Союз реставраторов Санкт-Петербурга