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18:51

Минск лишился права на проведение матчей Чемпионата мира по хоккею в 2021 году

фото ЗакС политика Минск лишился права на проведение матчей Чемпионата мира по хоккею в 2021 году

Минск исключили из числа городов, которые будут в 2021 году принимать матчи Чемпионата мира по хоккею, информирует ТАСС.

Сегодня, 18 января, прошло заседание совета Международной федерации хоккея (IIHF), на котором решался данный вопрос.

"Матчи чемпионата мира будут перенесены из Минска", - сообщил собеседник агентства.

Турник по хоккею должен пройти с 21 мая по 6 июня текущего года. Различные страны настаивали на том, чтобы ЧМ перенесли из столицы Белоруссии в другой город на фоне разгоревшихся там протестов и последующего их жестокого силового подавления.

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