Генпрокуратура РФ упрекнула Германию в сокрытии обстоятельств отравления Навального

Генеральная прокуратура России прокомментировала материалы, направленные Минюстом Германии в ответ на запрос, и заявила, что немецкая сторона подошла к исполнению просьб российской стороны формально.

"В российских запросах были изложены просьбы о проведении более 15 процессуальных действий, из них, исходя из содержания материалов, фактически исполнены только два: проведены опросы Навального и его жены. Они малоинформативны и не содержат ответов на поставленные вопросы", - заявили в Генпрокуратуре РФ.

По словам представителей ведомства, им отказали в предоставлении копий медицинских документов, истории болезни Навального, копий судебно-медицинских экспертиз, токсикологических и других лабораторных исследований, в предоставлении биоматериалов политика для сравнительного анализа. Также, утверждают в прокуратуре, немецкая сторона не удовлетворила просьбы о допросе лечащих врачей Навального.

В прокуратуре отметили, что немецкая сторона исследовала бутылку со следами вещества из группы ядов "Новичок", но "не предоставила никаких конкретных заключений по итогам экспертиз, предложив поверить всему на слово". Также в ведомстве заявили, что им было отказано в опросе соратиницы Навальной Марии Певчих.

"Все вышеперечисленное говорит о том, что ФРГ подошла к исполнению российских запросов формально, фактически не предоставив ничего, что могло бы пролить свет на ситуацию с предполагаемым отравлением. В этом усматривается прямое намерение зарубежных коллег скрыть истинные обстоятельства произошедшего с целью продолжения голословных обвинений в адрес российской стороны", - заявили в Генпрокуратуре РФ.

Минюст Германии направил ответ на запросы Генпрокуратуры России об отравлении Навального 16 января. Немецкая сторона заявила, что дала ответы "настолько полное, насколько это позволяет" законодательство страны.

Навальному в августе 2020 года стало плохо при перелете из Томска в Москву. Три недели он провел в коме, в первые дни его отказывались транспортировать в клинику в Германии из Омска, куда доставили политика. В итоге Навального все же перевезли в немецкую клинику, в начале сентября он пришел в себя.

Эксперты нескольких европейских лабораторий, в том числе специалисты ОЗХО, нашли в анализах Навального следы яда, который может быть новой разновидностью "Новичка". Российская сторона отрицает возможность отравления Навального и отказывается возбуждать уголовное дело.

Вечером 17 января Навальный вернулся в Россию и сразу по прилету в Шереметьево был задержан. ФСИН добивается через суд замены условного срока по делу "Ив Роше" для политика на реальный из-за того, что, проходя лечение в Германии, Навальный не отмечался, как того требует законодательство. 18 января политика арестовали на 30 суток, выездное заседание горсуда Химок прошло прямо в отделении полиции.

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру