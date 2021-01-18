В Мурино задержали восемь участников пикетов "Стратегии-18"

Полицейские задержали в Мурино восемь участников акции "Стратегия-18" в поддержку крымских татар, сообщает Telegram-канал "ЯГражданин!".

Задержаны активисты Ольга Смирнова, Владимир Шипицын, Асан Мумджи, Илья Ткаченко, Илья Эшрэф, Дмитрий Негодин и Алексей Лейн.

"Стратегия-18" – бессрочная акция в Петербурге и Москве, в рамках которой активисты привлекают внимание к проблеме притеснения и преследования в Крыму представителей крымско-татарского народа. По мнению активистов, крымские татары в современной России страдают от избыточного давления и преследования со стороны правоохранительных структур