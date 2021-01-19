В Смольном поведали о возрастной категории погибших от COVID-19 граждан

Свыше 80% горожан, чья смерть наступила в результате последствий от коронавирусной инфекции, были в возрасте старше 60 лет, уведомил глава петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

При этом наиболее чаще в данной возрастной категории погибали граждане от 80 до 84 лет - доля таких умерших составляет 20% от общего числа.

"Поэтому, действительно, тот факт, что в городе проживает большое число пожилых граждан, не могло не отразиться на количестве умерших", - поделился Лисовец в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Половина смертей в Северной столице приходится на сердечно-сосудистые заболевания, на втором месте - онкологические заболевания. В тоже время Лисовец не уточнил, каков процент пациентов, умерших от данных заболеваний с диагнозом "коронавирусная инфекция"

"По уровню прироста показателя общей смертности Петербург не находится в первой десятке регионов. Мы понимаем, что потери достаточно существенные", - заключил руководитель комздрава.

Напомним, среди прочих российских городов Петербург лидирует по показателям прироста в ежедневной летальной статистике и смертности по отношению к общему числу COVID-заражённых (2,95 против 1,8 по стране).