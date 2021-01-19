"Рад снова оказаться на Родине": Правозащитники навестили Навального в СИЗО

Члены Общественной наблюдательной комиссии побывали в СИЗО "Матросская тишина", куда после вчерашнего судебного процесса доставили Алексея Навального, уведомил у себя в Telegram-канале представитель организации Алексей Мельников.

Навального поместили одного в трёхместную камеру: такие условия были выбраны для него из-за возвращения из Германии, теперь ему необходимо в течение двух недель соблюдать карантин.

В помещении имеются холодильник, электрический чайник, телевизор и горячая вода. Оппозиционера обеспечили постельными принадлежностями, посудой и гигиеническим набором.

"Алексей Анатольевич сказал комиссии, что он рад снова оказаться на Родине и поблагодарил за поддержку. Навальный сказал, что со стороны сотрудников учреждения морального и физического давления на него не оказывается", - отчитался Мельников.

Накануне специальный выездной суд, организованный прямо в отделе полиции в подмосковных Химках, отправил Навального в СИЗО на 30 суток за уклонение от исполнения наказания в рамках дела "Ив Роше".

ЗАКС.Ру рассказывал о том, как прошел неформатный процесс над политиком.