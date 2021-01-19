В России подтвердилось 21,7 тысяч новых случаев COVID-19, Петербург обогнал Москву

В России за прошедшие сутки зафиксировали 21 734 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За это время скончался 586, а сумели поправиться 23 262 человек, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой плохой эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 3115 новых больных, в Петербурге – 3281, в Подмосковье – 1072. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге выздоровел 2259 человек и скончалось 69.

В мире Россия занимает четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Индии и Бразилии.