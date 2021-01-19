"Росатом" установит на ВДНХ две фигуры главы НКВД Лаврентия Берии

"Росатом" заказал две реалистичные фигуры руководителя наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии для выставки в павильоне атомной энергии на ВДНХ. Смету для экспозиции, опубликованную на портале госзакупок "дочкой" госкорпорации, компанией "Атомэнергопроект", нашли "Открытые медиа".

О том, что информация верна и соответствующая выставка с манекенами Берии действительно готовится, подтвердили в самом "Росатоме".

В своё Берия возглавлял "Атомный проект СССР", и благодаря его организаторским способностям Советскому союзу "удалось в кратчайшие сроки разрушить монополию США на ядерное оружие", считает собеседник ОМ, близкий к структурам госкорпорации.

Фигуры главы НКВД установят в экспозиционной зоне, посвященной советскому атомному проекту, говорится в техзадании к закупке.

За создание экспозиции "Росатом" заплатит 1,28 млрд рублей ООО "Атомэкспо". Данная компания была выбрана в качестве единственного поставщика, договор подряда с ней был заключен 31 декабря 2020 года.

Стилизованный Берия появится в двух зонах экспозиции: "Бомбардировка японских городов и окончание Второй мировой войны" и "Семипалатинский полигон и испытание заряда РДС-1 (первой советской атомной бомбы - прим. ред.)". Фигуры Берии играют "важную роль в создании соответствующей атмосферы экспозиционного пространства", подчёркивается в дизайн-проекте выставки.