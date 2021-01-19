КПРФ имеет серьёзные претензии к симпатизирующему Навальному депутату Ступину

На ближайшем съезде горкома КПРФ состоится серьёзный разговор с депутатом Мосгордумы Евгением Ступиным, который ездил во Внуково встречать Алексея Навального, а накануне попытался попасть с отделение полиции в Химках, где проходил суд над политиком, поделился в разговоре с Daily Storm секретарь и член президиума компартии Сергей Обухов.

"Я так понимаю, что отношение к Евгению Ступину очень сложное. Это не единственный к нему вопрос. И по целой совокупности факторов есть много к нему вопросов, и они будут рассматриваться на заседании горкома", - уточнил Обуховю

Ступин представляет КПРФ в Мосгордуме текущего созыва, по профессии - адвокат, член Адвокатской палаты города Москвы. Раньше служил в структурах МВД и СКР, являлся заместителем главного судебного пристава Подмосковья. Поддерживал протесты против строительства мусорного полигона в Шиесе.

Накануне специальный выездной суд, организованный прямо в отделе полиции в подмосковных Химках, отправил Навального в СИЗО на 30 суток за уклонение от исполнения наказания в рамках дела "Ив Роше".

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