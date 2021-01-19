Силовики приходили с обысками в Единый центр документов

Минувшим утром в здании Единого центра документов, расположенном на улице Красного Текстильщика, проводились следственные мероприятия, информирует "Фонтанка".

Уточняется, что речь идет о помещениях миграционного отдела и службы подготовки документов. Силовики закрыли ЕЦД на вход и выход. Приём посетителей временно приостановили.

К 11:20 обыск был завершен, центр вернулся к нормальному режиму работы.

По предварительным данным, мероприятия проводились в рамках расследования дела о незаконной миграции.