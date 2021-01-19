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15:39

Суд закрыл дело против бывшего директора фирмы, строившей "Кресты-2"

фото ЗакС политика Суд закрыл дело против бывшего директора фирмы, строившей "Кресты-2"

В связи с истечением срока давности суд в Петербурге прекратил производство по уголовному делу против Виктора Кудрина, бывшего директора компании "ГСК", которая занималась строительством следственного изолятора "Кресты-2" в Колпинском районе. На это обратил внимание ТАСС, изучая картотеку дел Петроградского районного суда.

По версии следствия, с 2007 по 2015 годы, во время строительства пенитенциарного учреждения, возглавляемая Кудриным компания нанесла петербургскому УФСИН ущерб на 42 млн рублей, потратив эти деньги не по назначению. В частности, бизнесмен подписывал акты и справки с ложными сведениями о якобы выполненных работах по поставке и монтажу ограждений радиаторов и стояков отопления. С весны 2017 года фигурант дела находился под арестом.

Стоимость строительства изолятора с годами увеличивалась: с 13,8 млрд до 15,8 млрд рублей.

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