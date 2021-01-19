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15:59

КГИОП судится с РЖД из-за снесенного здания на Днепропетровской улице

фото ЗакС политика КГИОП судится с РЖД из-за снесенного здания на Днепропетровской улице

Петербургский комитет по охране памятников подал судебный иск к РЖД, заявляя о незаконности сноса здания в Центральном районе, по адресу Днепропетровская улица, 2В. В заявлении комитета говорится, что здание хоть и не было признано памятником, но построено до 1917 года, а значит, его нельзя было самовольно сносить. 

Чиновники требуют через Арбитражный суд восстановить внешний вид здания. "В случае неисполнения решения суда в установленный решением суда срок взыскать с ОАО "РЖД" 100 000 рублей, а в случае дальнейшего неисполнения решения суда - 200 000 рублей в месяц, до фактического исполнения решения суда", - гласит сообщение на сайте профильного комитета Смольного.

Отметим, что ранее между РЖД и КГИОП возникла конфликтная ситуация из-за самовольных работ на Витебском вокзале. Железнодорожный монополист по решению суда должен будет компенсировать нанесенный историческому потолку вокзала ущерб.

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