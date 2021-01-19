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17:10

Суд о признании "Метростроя" банкротом перенесли на весну

фото ЗакС политика Суд о признании "Метростроя" банкротом перенесли на весну

Сегодня, 19 января, в городском Арбитраже должно было пройти заседание по делу "Метростроя", однако в Смольном попросили перенести процесс на весну, информирует "Петербургский дневник".

В частности, предполагалось изучение отчета управляющего и ввод конкурсного производства. Несмотря на это, следующее заседание пройдет только 6 апреля.

В разговоре с изданием приближенный к материалам разбирательства источник сообщил, что введение конкурсного производства могло бы "заморозить" строительные работы на двух участках петербургской подземки – от "Спасской" до "Горного института" и от "Юго-Западной" до "Театральной".

Напомним, в 2020 году банк ВТБ подарил Смольному 65% акций АО "Метрострой Северной Столицы". Компания была зарегистрирована в октябре как дочернее предприятие, входящее в структуру группы ВТБ. Ее возглавляет Александр Романов, также занимающий пост главы еще одной структуры ВТБ – ООО "Транспортные концессии".

Долгое время единственным подрядчиком по строительству метро в Петербурге был ОАО "Метрострой". Однако в последние пару лет компания столкнулась с большими финансовыми проблемами, имела большие долги по зарплате перед рабочими. В конце 2019 года в отношении бывшего гендиректора компании Николая Александрова было возбуждено дело о мошенничестве.  

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