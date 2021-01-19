ФБК выпустил материал про "дворец для Путина", Песков отрицает наличие у Путина дворца

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал новое расследование, посвященное дворцу в Прасковеевке под Геленджиком, который, по уверению авторов, может принадлежать президенту Владимиру Путину и якобы является чем-то вроде сверхдорогого подарка ему от старых приятелей. Авторы разоблачительного материала оценивают стоимость этой недвижимости в 100 млрд рублей.

"Но погодите, скажете вы. Мы знаем про эту дачу, мы слышали, что ее когда-то строили для Путина, а потом, когда об этом все узнали, дворец продали какому-то бизнесмену. Мы изучили тысячи документов, поговорили с десятком людей, вовлеченных в эту стройку, разобрались во всем, и ответственно заявляем вам: вас обманули", - говорится на сайте Навального.

Тем временем, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков опроверг наличие у своего начальника описываемой в новом произведении ФБК элитной недвижимости в Крыму.

"Не знаком с расследованием. Однако могу сказать сразу, что пластинка эта старая. Много лет назад мы уже объясняли, что у Путина нет никакого дворца в Геленджике", - приводит слова чиновника издание Daily Storm.

Почти двухчасовой ролик появился на YouTube на следующий день после помещения Навального в СИЗО "Матросская тишина". Там он пробудет до суда, где решится вопрос с заменой его условного срока по делу "Ив Роше" 2014 года на реальный.

Фонд борьбы с коррупцией внесен в реестр НКО-иностранных агентов