США утвердили новые антироссийские санкции в отношении "Северного потока-2"

Власти США установили санкции против российской компании "КВТ-РУС" (KVT-RUS), которой принадлежит трубоукладочная баржа "Фортуна", которая, в свою очередь, участвует в строительстве газопровода "Северный поток - 2". Информацию об ограничениях опубликовал американский Минфин.

В частности, санкции коснулись также компании "Рустанкер" и отдельно нефтяных танкеров "Максим Горький" и "Сиерра".

Ограничения действуют в рамках CAATSA — "Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций", который в Штатах был недавно ужесточен.

Напомним, газопровод "Северный поток-2" прокладывают по дну Балтийского моря. По нему будет осуществляться передачи топлива от поставщиков в России потребителям в Европе. Проект является альтернативой ныне существующему путепроводу, соединяющему ЕС с РФ через Украину. Россию и Украину связывало соглашение о транзите газе.