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19:13

Красимира Врански и Светлану Уткину задержали на акции в защиту зелёных зон Петербурга и Ленобласти

фото ЗакС политика Красимира Врански и Светлану Уткину задержали на акции в защиту зелёных зон Петербурга и Ленобласти

Защитники зелёных зон Петербурга и Ленинградской области 19 января решили организовать пикеты у станции метро "Гостиный двор", передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. Они выступают за внесение в ЗНОП около 70 территорий, которые находятся под угрозой застройки. 

Активист и руководитель "Красивого Петербурга" Красимир Врански собрал вокруг себя желающих пикетировать и указывал, где им лучше встать. Он напомнил, что задача активистов - показать что есть общественный запрос на сохранение "зелёных легких" Петербурга. Полицейские окружили его и проводили в автозак. На тот момент Врански не держал плаката. 

Сотрудники полиции до этого подходили к людям, которые ещё не развернули плакаты и предупреждали, что публичные мероприятия запрещены. В частности, об этом предупредили муниципального депутата МО "Город Петергоф" Сергея Толокнова. Он держал свой плакат под мышкой, когда полицейские заявили ему, что могут отправить его в автозак, если мундеп встанет в пикет. 

Позже полиция задержала экс-депутата МО "Финляндский округ" Светлану Уткину. В тот момент, когда к ней подошли полицейские, плаката у активистки в руках не было. По ее мнению, ее задержали "просто так". 

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Обновление 19:30: Задержан еще один активист Дмитрий Прыжков. Он держал плакат "Сажайте деревья, а не опозиционных политиков".

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Ранее 19 января аналогичные пикеты на экологическую тему проходили у администрации Петербурга. Во время акции полицейские задержали женщину, которая держала плакат с требованием создать парк на Старорусской улице. Других собравшихся у администрации активистов правоохранители предупредили о том, что плакаты нельзя разворачивать.

София Саттарова


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