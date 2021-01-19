По коррупционному делу задержали двух мундепов из Ленобласти

В Ленинградской области главу муниципалитета "Кузьмоловское городское поселение" Виктора Воронина и его коллегу-депутата, имя которого не называется, задержали силовики. Об этом говорится на сайте регионального управления СК. Муниципалам инкриминируют получение взяток в особо крупном размере.

Вменяемая Воронину взятка, полученная, по версии следствия, от предпринимателя, составляет 2 млн рублей, а размер предполагаемой взятки другого задержанного депутата не уточняется. Telegram-канал "Mash на Мойке" пишет, что коллегу Воронина зовут Николай Дабужинскас и что его подозревают в получении 200-тысячной взятки.

Оба, согласно материалам дела, таким образом "продавали" свое покровительство. Примечательно, что в ходе обысков в квартирах и офисах подозреваемых правоохранители нашли и изъяли, помимо компьютерной техники, оружие и боеприпасы. Следственные действия в отношении задержанных продолжаются.