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10:27

Две трети регионов России закончили год с дефицитом бюджета

фото ЗакС политика Две трети регионов России закончили год с дефицитом бюджета

58 из 85 российских регионов завершили 2020 год с дефицитом бюджета, пишет РБК со ссылкой на предварительные данные Федерального казначейства.

Совокупный дефицит бюджетов регионов по итогам 2020 года оценивается в 762,2 млрд рублей. Самые высокие показатели дефицита бюджетов по отношению к доходам, по расчетам экспертов на основе данных казначейства, – в Кемеровской области (-21%), Тюменской (-20%), Удмуртии (-16%), Ямало-Ненецком АО (-14%), Башкортостане (-14%) и Архангельской области (-14%).

Наибольший профицит бюджета зафиксирован в Чукотском АО (+8%), Воронежской области, Севастополе (оба – 5%), Кабардино-Балкарии, Алтайском крае (по 4%), Ивановской области, Еврейской АО, Мордовии, Тверской области (все – по 3%) и Владимирской области (2%).

Причиной дефицита называют кризис из-за эпидемии коронавируса и падение цен на нефть. Главный научный сотрудник Института социальной политики РАНХиГС Наталья Зубаревич считает, что сильнейший спад доходов бюджетов стал одной из главных причин отказа от повторного карантина из-за COVID-19 осенью 2020 года: иначе экономика и бюджеты бы не выдержали.

 

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