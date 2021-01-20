Петербург вновь опередил Москву по заражениям COVID-19: еще 3347 случаев

В России за прошедшие сутки зафиксировали 21 152 случая заражения коронавирусной инфекцией. За это время скончался 597, а сумели поправиться 25 290 человек, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой плохой эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 2452 новых больных, в Петербурге – 3347, в Подмосковье – 994. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге поправилось 2855 человек и скончалось 72.

В мире Россия занимает четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Индии и Бразилии.