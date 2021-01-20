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11:29

Суд перенес заседание по делу против Навального о клевете на ветерана на февраль

фото ЗакС политика Суд перенес заседание по делу против Навального о клевете на ветерана на февраль

Бабушкинский суд Москвы перенес заседание по делу Алексея Навального о клевете на ветерана на 5 февраля, передает "Медиазона".

Судья решила перенести заседание из-за неявки Навального, который сейчас арестован.Она решила, что "без данной явки подсудимого" дело рассматривать невозможно.

Адвокат Вадим Кобзев в разговоре с "МБХ медиа" рассказал, что Навального даже не пытались доставить на заседание, и пока он сидит на персональном карантине 14 дней. По словам Кобзева, потому суд и отложил дело до 5 февраля, чтобы дождаться окончания этого срока.

Дело о клевете на Навального завели в середине июня из-за комментария в Twitter к видеоролику, участники которого агитировали за принятие поправок в Конституцию. В этом ролике снялся ветеран Игнат Артеменко, внук которого позже заявил, что Навальный оскорбил его деда.

Напомним, 18 января Химкинский городской суд арестовал оппозиционера Алексея Навального на 30 суток. Заседание проходило в здании отделения полиции, куда не пустили ни сторонников политика, ни журналистов, кроме сотрудников телеканалов Life и "Россия-1". Навального задержали, как только он вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления в августе.

В СИЗО "Матросская тишина" Навальный ожидает другого суда: ФСИН требует заменить его условный срок по делу "Ив Роше" 2014 года на реальный. Недовольство службы вызвало то, что, восстанавливаясь в Германии после отравления, политик несколько раз не смог отметится, как того требуют условия. ЕСПЧ ранее выявлял нарушения в ходе суда и следствия по делу "Ив Роше" и обязывал Россию выплачивать Навальному компенсацию за это преследования.

 

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру

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