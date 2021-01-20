Свыше 36 тысяч петербуржцев искупались в проруби на Крещение

Экстренные службы насчитали 36060 петербуржцев, которые совершили обряд омовения в православный праздник Крещения, который отмечался накануне, 19 января. Пресс-служба городского управления МЧС сообщает, что в ходе купаний обошлось без происшествий.

Купели организовали в 18 местах, а воду в главной проруби на Заячьем острове освящал митрополит Варсонофий. За порядком следили, помимо полицейских, врачи, спасатели, инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам и волонтеры.

Накануне погрузились в ледяную воду, помимо рядовых граждан, и высокопоставленные политические деятели, в частности, президент Владимир Путин, петербургский губернатор Александр Беглов и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

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