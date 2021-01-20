18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:26

На Васильевском острове создали мемориал у блокадной аптеки

фото ЗакС политика На Васильевском острове создали мемориал у блокадной аптеки

В Петербурге, на 12 линии Васильевского острова, появился мемориал под названием "Мы помним, пока живы", созданный активистами группы "От Стрелки до Гавани". К зданию бывшей аптеки, которая в годы блокады обеспечивала ленинградцев витаминами, граждане принесли цветы и фотографии жителей осажденного города.

До 27 января, дня полного снятия блокады, любой человек может пополнить мемориал фотокарточками своих родственников, заставших Великую Отечественную войну в городе.

Сотрудники знаменитой "витаминной аптеки" в голодные и холодные месяцы блокады добывали жизненно необходимые витамины из древесины и растений.

фото: Telegram-канал "Протестный Петербург"

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:38 Полиция пришла с обыском в штаб Навального в Омске после анонса протестов

15:11 Активистку штаба Навального задержали за пикет у Гостинки в поддержку политика

14:59 Градозащитники жалуются на назначение экспертизы уже снесенных зданий на Выборгской стороне

14:55 Вишневский сравнил политические репрессии в России со сталинскими

14:52 ЗакС перенёс начало своего заседания из-за блокадных мероприятий

14:50 Закон о выборах губернатора Петербурга скорректировали в соответствии с новой Конституцией

14:48 Выплаты за трудовой стаж в Петербурге можно будет получить, проработав в Ленобласти

14:37 В Петербурге разрешат вывозить мусор утром в выходные

14:35 Миронов осудил предложение строже преследовать ИП за неуплату налогов

14:31 Смольный выделил на закупки книг и пылесосов 1,2 млн рублей

14:28 Ковалев потребовал наказать полицейских, задерживавших Вавилину и других пикетчиков

14:18 Социальные контракты пообещали сделать доступнее для малоимущих петербуржцев

14:08 Глава Transparency и юрист Штаба Навального в Петербурге положительно оценили работу УФАС при Владимирове

14:08 Макаров о новых вице-губернаторах: "Молодые ребята. Опыт должен доверять молодым"

13:59 В Курортном районе Петербурга появились новые топонимы

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru