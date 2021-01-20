Центр имени Чумакова подал в Минздрав документы для регистрации третьей вакцины от COVID-19

Министерство здравоохранения получило от Центра имени Чумакова пакет документов для регистрации третьей вакцины от коронавируса в России, передает ТАСС со ссылкой на главу Минздрава Михаила Мурашко.

По словам Мурашко, это цельновирионная инактивированная вакцина: то есть, созданная на основе обезвреженного вируса. Документы направлены на экспертизу, вопрос о государственной регистрации вакцины будет решаться после ее окончания.

Пока в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". С 18 января началась массовая вакцинация россиян. Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявляла, что регистрация третьей ожидается в середине февраля.