18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:59

В тюрьме, где содержится Навальный, перестали принимать письма

фото ЗакС политика В тюрьме, где содержится Навальный, перестали принимать письма

Из-за технических сбоев в работе сайта "ФСИН-письмо" жена арестованного оппозиционера Алексея Навального, Юлия Навальная, не смогла отправить ему послание, о чем рассказала в своем микроблоге пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш. Письмо жены прошло цензуру, но позже сайт дал понять, что уведомление об отправке пришло по ошибке и что письмо не доставлено.

В свою очередь, организация "Росузник" с самого начала столкнулась с невозможностью написать Навальному, поскольку сайт выдал сообщение: "Обработка корреспонденции временно остановлена по техническим причинам".

Напомним, что политик находится в столичном СИЗО "Матросская тишина". Под стражей он дожидается суда, на котором решится вопрос о замене условного срока по делу "Ив Роше" 2014 года на реальный. ФСИН недовольна тем, что во время лечения в Германии Навальный не отмечался у силовиков, как того требовали правила испытательного срока.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:38 Полиция пришла с обыском в штаб Навального в Омске после анонса протестов

15:11 Активистку штаба Навального задержали за пикет у Гостинки в поддержку политика

14:59 Градозащитники жалуются на назначение экспертизы уже снесенных зданий на Выборгской стороне

14:55 Вишневский сравнил политические репрессии в России со сталинскими

14:52 ЗакС перенёс начало своего заседания из-за блокадных мероприятий

14:50 Закон о выборах губернатора Петербурга скорректировали в соответствии с новой Конституцией

14:48 Выплаты за трудовой стаж в Петербурге можно будет получить, проработав в Ленобласти

14:37 В Петербурге разрешат вывозить мусор утром в выходные

14:35 Миронов осудил предложение строже преследовать ИП за неуплату налогов

14:31 Смольный выделил на закупки книг и пылесосов 1,2 млн рублей

14:28 Ковалев потребовал наказать полицейских, задерживавших Вавилину и других пикетчиков

14:18 Социальные контракты пообещали сделать доступнее для малоимущих петербуржцев

14:08 Глава Transparency и юрист Штаба Навального в Петербурге положительно оценили работу УФАС при Владимирове

14:08 Макаров о новых вице-губернаторах: "Молодые ребята. Опыт должен доверять молодым"

13:59 В Курортном районе Петербурга появились новые топонимы

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru