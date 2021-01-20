Матвиенко заявила о наличии у нее антител к коронавирусу

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что пока не будет прививаться от коронавируса, поскольку в ее крови обнаружились антитела к инфекции, передает "Интерфакс".

"Я планировала сделать вакцину, но перед этим сделала анализ крови, и меня оказались антитела. Вот так бывает. Поэтому человеку, у которого есть антитела, врачи не рекомендуют делать вакцину", - сказала Матвиенко, пообещав, что пройдет вакцинацию, если антитела исчезнут.

Спикер Совфеда назвала себя "горячим сторонником вакцинации".

В декабре Матвиенко уходила на самоизоляцию после контактов с коронавирусным пациентом. В конце 2020 года она рассказывала, что из 170 сенаторов болезнь так или иначе затронула 55.

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