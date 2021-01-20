Суд в Петербурге запретил аниме "Тетрадь смерти" и "Инуясики"

Колпинский суд Петербурга признал запрещенными к распространению на территории России аниме "Тетрадь смерти" и "Инуясики", сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Трансляция заседания велась на судебном портале. Суд рассматривал материалы на сайте Jut.su и во время заседания смотрел некоторые эпизоды из этих аниме. Присутствовашие на заседание эксперты настаивали, что в фильмах есть сцены жестокости и насилия и высказывали мнение, что за счет "ярких образных воздействий" на психику подростки начнут подражать героям.

Тем временем заседание суда продолжается. Сейчас судья, представители прокуратуры и эксперты рассматривают запрет аниме "Токийский гуль".