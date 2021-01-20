Глава МО "Остров декабристов" смог попасть на рабочее место только вместе с полицией

И.О. главы муниципального образования "Остров декабристов" Владимир Барканов сообщил ЗАКС.Ру, что утром 20 января ему не открывали дверь муниципалитета. Из-за этого Барканов, по его словам, написал заявление в полицию, которая вызвали на место наряд.

- Прислали наряд. Наряд, соответственно, вызвал компанию, которая управляет этими учреждениями. Они попросили товарищей, которые находились в администрации, чтобы те открыли дверь, они не открыли. Ну… Немножечко поменяли замки, и всё. Всё в рамках закона, - рассказал мундеп.

Он сообщил, что прошел в свой кабинет и удостоверился в его хорошем состоянии. Один из сотрудников полиции сделал опись кабинета, добавил Барканов.

Ранее в интернете появилась информация, что глава МО вместе с неизвестными якобы болгаркой спилили дверь в здание и в кабинет руководителя. Барканов на вопрос ЗАКС.Ру, делал ли он это, возразил: "Зачем мне это?".

В муниципалитете отказались как-либо комментировать информацию.

Напомним, после муниципальных выборов главой МО "Остров Декабристов" стала Ольга Погосян ("Единая Россия"). Позже в суде кандидаты от "Яблока" оспорили итоги голосования - Погосян потеряла место в совете. При этом, она отказывается признавать, что больше не возглавляет муниципалитет. Новый же состав совета временно возложил полномочий главы на Барканова.

София Саттарова