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17:16

В 2020 году Беглов обошел по упоминаемости в СМИ всех глав регионов СЗФО

фото ЗакС политика В 2020 году Беглов обошел по упоминаемости в СМИ всех глав регионов СЗФО

Мониторинговая компания "Медиалогия" опубликовала рейтинг глав регионов Северо-Западного федерального округа, основанный на числе упоминаний в СМИ. С большим отрывом, как и годом ранее, в нем занял лидирующую позицию петербургский губернатор Александр Беглов. Следом расположились губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Победу Беглову принесли, в частности, такие события, как посещение коронавирусного госпиталя в "Ленэкспо" и подготовленного для лечения больных с COVID-19 медицинского центра в Пушкине. Важным событием в медийной судьбе Беглова стала его активность на фоне пожара в больнице Святого Георгия, в том числе визит на место происшествия. Отличился губернатор и в связи с законотворчеством: своей агитацией за поправки в Конституцию, участием в запрете "наливаек" в многоквартирных домах и утверждением строгих "новогодних" ограничений на работу общепита и культурных учреждений. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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