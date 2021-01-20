Задержанного на эко-акции Врански оштрафовали на 30 тысяч рублей

Кировский районный суд оштрафовал на 30 тысяч рублей руководителя "Красивого Петербурга" Красимира Врански за организацию несогласованной акции, сообщил ЗАКС.Ру сам активист. Его задержали вечером 19 января у Гостиного двора на мероприятии в защиту зеленых зон Петербурга и Ленинградской области и оставили на ночь в 64-м отделе полиции.

Врански рассказал, что в качестве доказательства полицейские представили запись в социальной сети в группе "Красивый Петербург" с якобы призывом активиста участвовать в несогласованном мероприятии.

- Они ссылаются, что я якобы опубликовал запись вчера в 19:05, то есть постфактум, когда уже началась акция. Они ошиблись, но они на это ссылаются, - сообщил Врански.

Он добавил, что пост констатирует факт, что акция будет. Призыв там содержится только к депутатам Законодательного собрания - чтобы они подавали поправки к закону о ЗНОП для сохранения зеленых зон, заявил активист.

Врански сообщил, что намерен обжаловать решение районного суда.

Также на акции 19 января задержали бывшего муниципального депутата МО "Финляндский округ" Светлану Уткину. Она провела ночь в 28-м отделе полиции, в котором на нее составили протокол за неоднократное нарушение правил проведения публичных акций (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

Уткина рассказала ЗАКС.Ру, что в отделении ее содержали в плохих условиях: не выдали постельное белье и не предлагали еды. Из-за этого экс-мундеп, по ее словам, объявила сухую голодовку. Активистка добавила, что сотрудники 28-го отдела не носят медицинские маски - якобы надевают их только при появлении проверяющих.

Уткина сообщила, что к вечеру 20 января ее доставили в Куйбышевский районный суд, но рассмотрение дела перенесли на 22 января. Причины такого решения суда она не знает, заявила экс-мундеп. Она предположила, что это могло произойти из-за ее голодовки или желания арестовать ее перед акцией в поддержку Навального. Но это только домысли, уточнила Уткина.

По ч. 8 ст. 20.2 КоАП ей грозит арест до 30 суток. Также по этой статье Уткину могут оштрафовать на 150-300 тысяч рублей или отправить на обязательные работы на 40-200 часов.

Добавим, 20 января у Гостиного двора активистка Штаба Навального в Петербурге Антонина Арефьева встала в пикет в поддержку арестованного оппозиционера. Ее задержали и доставили в 28 отдел полиции. Там на нее составили протокол за нарушение антикоронавирусного постановления правительства города (с. 8.6.1 КоАП Петербурга) и отпустили, сообщили в "ОВД-Инфо". Аналогичные протоколы полицейские составляли и на задержанных на эко-акции пикетчиков 19 января, и на выступающих против ареста Алексея Навального 18 января.

София Саттарова

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