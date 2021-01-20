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Муниципал

20 января, 20:49

И.о. главы "Смольнинское" Ранков прокомментировал задержание депутатов округа

фото ЗакС политика И.о. главы "Смольнинское" Ранков прокомментировал задержание депутатов округа

И.о. главы муниципального образования "Смольнинское" Григорий Ранков сообщил ЗАКС.Ру, что 20 января не собирал заседание совета. Полномочия на организацию этого мероприятия и составление повестки есть только у руководителя муниципалитета, заявил Ранков со ссылкой на Устав МО. 

Он отметил, что мундепы прошли в помещение досугового муниципального центра "Зеленый слон", который находится в одном здании с МО. Так как заседания не планировалось, депутаты не должны были проходить в помещение центра, сообщил Ранков. 

- В этот момент там занимались дети. По распоряжению администрации и руководства досугового центра во время пандемии доступ в помещение и вестибюль разрешен только деткам, которые там занимаются. Когда они пришли в четыре часа, их попросили вежливо покинуть помещение. Они сказали: "У нас заседание, мы никуда не пойдем, мы здесь власть и мы тут будем находиться", - рассказал Ранков.

После этого, по его словам, руководство центра было вынуждено вызвать полицию для соблюдения санитарных правил и норм.

Напомним, ранее муниципальные депутаты "Смольнинского" сообщили, что их задержала полиция. Мундепов отвезли в 76-й отдел полиции.

 

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