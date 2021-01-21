Полиция Ленобласти изъяла 30 нелегально ввезённых в регион автобусов

Кингисеппские правоохранители обнаружили и изъяли более 30 автобусов, которые были несанкционированно ввезены в Россию для осуществления пассажирских перевозок, проинформировали в областном Главке.

По сведениям регионального управления МВД, идентификационные номера транспортных средств были незаконно скорректированы.

"При этом при ввозе были использованы документы от иных транспортных средств. На данный момент установлен факт незаконного ввоза двух транспортных средств, которые были ввезены на территорию нашей страны, но при этом в установленном таможней порядке не оформлены, что привело к неуплате соответствующих таможенных платежей", - пояснили в полиции.

Изъятые автобусы направят на экспертизу для установления законности их ввоза на территорию РФ.

Устанавливаются все причастных к данному нарушению.