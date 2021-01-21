Конгресс башкир обеспокоен требованием демонтировать бюст Ахмет-Заки Валиди

Заявления петербургской прокуратуры о том, что бюст тюрколога-востоковеда Ахмед-Заки Валиди на территории СПбГУ нарушает законодательство об экстремизме, вызвали у лидеров Всемирного курултая (конгресса) серьезную обеспокоенность. Сообщениям СМИ о требовании демонтажа они пока не доверяют, не видя документальных подтверждений, и потому отправили в университет и силовое ведомство самостоятельные запросы.

"Бюст, установленный на территории СПбГУ, является признанием научных заслуг Ахмет-Заки Валиди и олицетворяет его как ученого-востоковеда, признанного мировым научным сообществом", - говорится на сайте конгресса.

Напомним, правоохранители утверждают, что Валиди в годы Второй Мировой войны позволял себе нацистские высказывания, не совместимые с современными нормами права. Кроме того, в ведомстве считают, что увековечивание памяти фигуры с такой репутацией плохо влияет на студентов.

Ранее Замректора по правовым вопросам университета Юрий Пеньков сообщил, что его вуз не намерен обжаловать требование прокуратуры, и оно "будет исполнено в соответствии с требованием законодательства".