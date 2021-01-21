Минсельхоз призвал регионы заняться удержанием цен на макароны, яйца и картофель

Министерство сельского хозяйства направило рекомендации администрациям в регионы, в которых говорится об удержании цен на базовые продукты питания как о желаемой цели. Для этого, передает РИА "Новости", чиновников призывают вступить в переговоры с производителями макаронных изделий, куриных яиц и картофеля. При этом в руководстве профильного министерства не верят в резкий рост цен на товары из продовольственной корзины в ближайшее время, поскольку придерживаются высокого мнения о последних принятых мерах в этом направлении.

Напомним, что в декабре президент и премьер-министр заявили о неприемлемости существующей ценовой динамики в продовольственных магазинах. Результатом этой критики стали соглашения между производителями подсолнечного масла и сахара и торговыми сетями о временной заморозке цен. Таким образом, розничные цены на килограммовую пачку сахара и литровую бутылку масла установились на уровне 46 и 110 рублей соответственно. Примечательно, что в ряде регионов эти два товара, по наблюдениям Росстата, продолжают дорожать.