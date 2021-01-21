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13:15

В Смольном отчитались о времени и дорогах, которые будут перекрыты в ходе матчей Евро-2021

фото ЗакС политика В Смольном отчитались о времени и дорогах, которые будут перекрыты в ходе матчей Евро-2021

В Петербурге в течение нескольких летних дней будут недоступны для проезда некоторые городские улицы: в обозначенное время в Северной столице должны пройти матчи перенесённого Чемпионата Европы по футболу.

Проект соответствующего постановления правительства публикует "Фонтанка": на сайте издания можно посмотреть перечень из перекрытых улиц.

Городское движение будет ограничено 16 июня и 2 июля с 00:00 до 24:00, а также 12 июня и 21 июня — с 00:00 до 03:00 следующего дня.

Начиная с 15 апреля вплоть до 1 июля водители, проживающие на Крестовском острове, смогут получить разрешения на проезд.

Напомним, из-за пандемии COVID-19 матчи Евро-2020 были перенесены на текущий год. Первый должен пройти в городе на Неве 12 июня: на "Газпром Арене" сборная России выступит против Бельгии.

Всего РФ может принять четыре матча турнира: три игры группового раунда и один четвертьфинал в Петербурге.

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