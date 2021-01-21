К столичным журналистам пришли силовики с предостережениями по поводу запрещенного митинга

В преддверии несанкционированной акции в поддержку арестованного политика Алексея Навального домой к нескольким московским журналистам и общественным деятелям ранним утром 21 явились полицейские. Они пришли по месту прописки, желая провести профилактическую беседу, посвященную готовящемуся митингу.

Если пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш силовикам застать дома удалось, то с главредом "Медиазоны" Сергеем Смирновым и ведущим "Эха Москвы" Александром Плющевым поговорить не удалось, о чем последние рассказали через свои Telegram-каналы.

Формально свой отказ в проведении акции московская мэрия мотивирует опасностями коронавируса и требованиями режима повышенной готовности. Навального отправили в СИЗО 18 января, через полдня после его прилета из Германии, где он лечился от отравления. В камере он дожидается суда, на котором ФСИН будет добиваться замены ему условного срока по делу "Ив Роше" 2014 года на реальный.