В Роспотребнадзоре рассказали о COVID-обстановке в Петербурге

Эпидемиологическая обстановка в Петербурге, складывающаяся на фоне пандемии коронавирусной инфекции, по-прежнему остаётся весьма сложной, поделилась в разговоре с ДП руководитель отдела эпидемиологического надзора управления регионального отделения Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.

"Ситуация остается напряженной, пока мы не можем определить, как будет развиваться ситуация", - отчиталась чиновница.

В частности, на то, как складываются события, повлияли новогодние праздники.

"Ежедневная регистрация в январе намного ниже, чем в декабре. Но пока ещё рано говорить, что мы находимся в фазе снижения", - заключила Чхинджерия.

Ранее Смольный сообщал, что в Петербурге пока нет эпидемиологических предпосылок для снятия установленных ограничительных мер.

Ежедневный суточный прирост COVID-инфицированных в городе превышает 3000 случаев.