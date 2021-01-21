"Ленин крут! Ленин друг!": "Коммунисты России" устроили флешмоб Петербургские сторонники партии "Коммунисты России" собрались 21 января на Петроградской стороне, в Ново-Ленинском сквере, с тем, чтобы вспомнить своего идеолога, революционера Владимира Ленина по случаю 97 годовщины со дня его кончины. Встречу они охарактеризовали как флешмоб, в ходе которого к памятнику были возложены цветы и при этом скандировались лозунги "Ленин крут!", "Ленин друг!", "Ленин молодец!". При этом имя Ленина активисты сумели связать и с актуальными событиями в Петербурге. Так, по утверждению лидера отделения, Сергея Малинковича , вождь мирового пролетариата точно бы не потерпел бы существующей ситуации в здравоохранении, когда вакцинация от коронавируса продолжительное время остается доступна немногим. Фото: "Коммунисты России"

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