Весной стартует ремонт колокольни Никольского собора

Нынешней весной колокольню Никольского Морского собора в Адмиралтейском районе, который признан памятником федерального значения, ожидает реставрация, передает пресс-служба Смольного. Ее не ремонтировали свыше сорока лет. Решение о необходимости провести работы чиновники КГИОП приняли после обследования здания, совершенного в 2019 году. В частности, специалистам удалось выявить загрязнения лепнины, повреждения штукатурки и купольного покрытия. Наконец, состояние камней, из которых состоит крыльцо, тоже оставляет лучшего. В общей сложности реставрация потребует привлечения 113,7 млн рублей.

"Мы сохраняем наше наследие. Никольский собор – первый из морских соборов России. Его прихожанами исторически были моряки. И сегодня в храме бережно хранят память о героях, не вернувшихся к родным причалам, молятся о тех, кто сейчас несёт трудную флотскую службу", - прокомментировал анонсированные подрядные работы губернатор Александр Беглов.

Колокольню собора построили в середине XVIII века.

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