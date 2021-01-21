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17:36

В Ленобласти стали быстрее тестировать на коронавирус

фото ЗакС политика В Ленобласти стали быстрее тестировать на коронавирус

Чиновники в Ленинградской области преодолели трудности, имевшиеся с тестированием на коронавирус, а именно, с повышенным временем ожидания результатов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Лидию Буц. Ранее на проблему указала главный санитарный врач России Анна Попова, отметив, что вместо положенных 48 часов жителям области порой приходится ждать результатов по три-пять дней.

"В настоящее время данная проблема уже ликвидирована, ее не существует. По результатам мониторинга, который мы проводим в лабораториях Ленинградской области, - а их у нас восемь лабораторий в медицинских учреждениях государственных и четыре лаборатории Роспотребнадзора - у нас был установлен факт всего около 3% превышения этого срока", - рассказала Буц.

На ответственных за имевшиеся отклонения от максимально допустимых сроков тестирования завели административные дела. Всего с начала пандемии в регионе подтвердилось 28487 случаев заражения COVID-19, что, в свою очередь, привело к 353 летальным исходам.

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