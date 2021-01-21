В Смольном призвали петербуржцев быть бдительнее из-за надвигающегося снегопада

Смольный и региональное управление МЧС оповещают горожан о надвигающемся в ночь на 22 января на Петербург снегопаде, который будет сопровождаться порывами сильного ветра. Ожидается выпадение до 15 см осадков.

"По поручению губернатора Александра Беглова для предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций и происшествий Комитет по энергетике и инженерному обеспечению, Комитет по благоустройству, Комитет по транспорту и Жилищный комитет переведены в режим повышенной готовности на ближайшие сутки", - отчитались в городской администрации.

Жителей Северной столицы предупреждают о грядущих превратностях стихии посредством смс-рассылки; также соответствующая информация отображается на экранах в общественном транспорте.

Петербуржцев просят быть осторожными и воздержаться от поездок по городу.

Если какое-либо ЧС всё же произойдёт, следует звонить по телефонам "01", "112" или "101".

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