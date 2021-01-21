В Татарстане СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках из-за акции 23 января

Управление Следственного комитета по республике Татарстан возбудило уголовное делопроизводство о призывах к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК РФ) из-за грядущей акции "навальнистов".

Согласно пресс-релизу ведомства, 20 января в одной из соцсетей опубликовали информацию с призывами к совершению массовых беспорядков 23 числа. "При этом злоумышленник снабдил сообщение соответствующими инструкциями по антиобщественному поведению", - утверждают в СК Татарстана.

Правоохранители ищут автора публикации.

Ранее сторонники Алексея Навального заявили о намерении провести протестные акции 23 января с требованием освободить политика из СИЗО.