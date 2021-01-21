В Петербурге представили последнюю статистику по госпитализациям и числу вакцинированных

За последние сутки с симптомами COVID-19 и подозрением на него госпитализировали 565 петербуржцев, о чем сообщается в новом отчете от городского координационного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Подчеркивается, что еще неделю назад, в прошлый четверг, ситуация была в полтора раза хуже (785 госпитализаций).

Общее число привившихся отечественной вакциной от коронавируса сегодня, 21 января, превысило 30-тысячный порог и составило 30159 горожан, из которых 5,3 тысяч человек прошли процедуру вакцинации целиком. Треть всех привившихся - это люди в возрасте старше шестидесяти лет, о чем рассказал профильный вице-губернатор Олег Эргашев.

Всего в городе продолжают действовать 70 пунктов вакцинации, в ближайшее время их появится еще 50 и, кроме того, создадут передвижные пункты. Сегодня же в город поступило более 62 тысяч доз вакцины "Спутник V". Чиновники планируют в течение двух ближайших недель внедрить автоматизированную систему учета доз вакцины, имеющихся в каждом из пунктов.

"Именно глядя на остатки, Комитет по здравоохранению, а именно амбулаторный отдел, формирует распоряжение для фармацевтической базы, для того чтобы фармбаза развозила по тем или иным пунктам недостающее", - цитирует ТАСС зампреда комитета по здравоохранению Андрея Сарану.

По его данным, быстрее всего вакцина расходуется в пунктах на территории Красногвардейского и Приморского районов.

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