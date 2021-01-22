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9:30

Минпросвещения призывает родителей оградить детей от "опасных прогулок" 23 января

фото ЗакС политика Минпросвещения призывает родителей оградить детей от "опасных прогулок" 23 января

Министерство просвещения опубликовало в своих социальных сетях обращение, адресованное российским родителям, в котором призывает их не допустить появления детей на грядущих акциях сторонников Алексея Навального.

В ведомстве сетуют, что на различных платформах стали появляться предложения выйти на "так называемую прогулку 23 января".

"Все мы знаем, что такое детское любопытство, безобидная шалость, позёрство, но руками нечистоплотных взрослых всё это может втянуть ребёнка в противоправные действия и обернуться весьма плачевной ситуацией. Будьте максимально бдительными, интересуйтесь планами своих детей и оградите их от опасности подобных "прогулок". Проведите этот день вместе!" - говорится в обращении Минпросвещения.

Напомним, Навального арестовали 18 января, причем судебное заседание было организовано прямо в отделе полиции Химок. В СИЗО политику предстоит дождаться другого заседания, на котором решится вопрос о замене ему условного срока на реальный в рамках дела "Ив Роше".

Сторонники Навального объявили о готовности выйти на улицы в поддержку оппозиционера: мероприятия различного формата должны пройти по всей России 23 января.

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