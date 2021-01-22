У Российской национальной библиотеки сменился руководитель: новым стал Владимир Гронский

Российская национальная библиотека обрела нового главу: Александр Вершинин прощается с учреждением, а пост нового генерального директора займёт Владимир Гронский, передает "Петербургский дневник". Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Назначить Гронского Владимира Геннадиевича генеральным директором федерального государственного бюджетного учреждения "Российская национальная библиотека" сроком на 5 лет", - следует из текста указа.

Гронский является председателем комиссии по культуре, сохранению историко-культурного наследия и туризму Общественной палаты Санкт-Петербурга. С 2013 года руководил Музеем А.В. Суворова.

Вершинин стал руководителем РНБ в 2018 году, а до этих пор - с 2009-го - начальствовал над Президентской библиотекой.