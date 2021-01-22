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10:43

Главу новосибирского штаба Навального увезли в неизвестном направлении "люди в чёрных масках"

фото ЗакС политика Главу новосибирского штаба Навального увезли в неизвестном направлении "люди в чёрных масках"

В Новосибирске граждане в масках и без опознавательных знаков задержали координатора местного штаба Алексея Навального Сергея Бойко, уведомила у себя в Instagram его супруга Кристина.

"Сегодня его вызвали в мэрию по доносу нашего мэра Анатолия Локтя  к 14:00. Локтю не понравилось, что Сергей у себя на ютубе рассказывал про беспредел, который творится в нашей стране, поддерживал Навального и говорил про мероприятие 23 января на Красном проспекте. Сергей даже не успел добраться до заседания, на котором его собирались "судить". Его схватили неизвестные люди в чёрных масках (один из них мельком показал корочки, мы даже не успели прочитать, кто это). Машины у них тоже были без отличительных знаков. На мои вопросы, куда его везут и что происходит, они не ответили. Просто молча забрали и увезли, то есть похитили. Где сейчас находится Сергей - неизвестно, связи с нем нет", - рассказала о событиях Кристина Бойко.

Накануне полиция начала приходить к политическим активистам в разных российских городах и вручать предостережения о незаконности участия в несанкционированных акциях.

Так, по оперативной сводке "ОВД-Инфо", в Краснодаре задержали координатора местного штаба Навального Анастасию Панченко. Во Владивостоке полицейские задержали координатора штаба Навального Екатерину Ведерникову. В Липецке штаб Навального сообщает о задержании местной сторонницы политика Галины Гребенниковой. В Калининграде на трое суток ареста отправили "навальниста" Раграна Рейна.

В Москве 21 января в связи с анонсированным протестом были задержаны сотрудники Фонда борьбы с коррупцией* Владлен ЛосьЛюбовь Соболь, Кира Ярмыш и Георгий Албуров. 

 

*Фонд борьбы с коррупцией внесен в реестр НКО-иностранных агентов

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