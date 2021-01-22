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11:55

Координатора штаба Навального во Владивостоке арестовали перед акцией протеста

фото ЗакС политика Координатора штаба Навального во Владивостоке арестовали перед акцией протеста

Первореченский суд Владивостока арестовал координатора местного штаба Навального Екатерину Ведерникову на трое суток, сообщает "ОВД-Инфо".

Ведерниковой вменили нарушение ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация митинга без подачи уведомления). Ее задержали 22 января, полицейские выхватили у нее телефон, и некоторое время было слышно, как они кричат на задержанную и отказываются объяснить причину задержания. Также полицейские отказывались позволить Ведерниковой связаться с адвокатом и отвечали, что она пока "не задержана, а доставлена".

Накануне, 21 января, полицейские приходили к активистам штабов Навального, сотрудникам ФБК и журналистам в разных городах России из-за анонсированных в ближайшие выходные протестов. В Москве были задержаны сотрудники Фонда борьбы с коррупцией* Владлен ЛосьЛюбовь Соболь, Кира Ярмыш и Георгий Албуров.                                                                     

 

*Фонд борьбы с коррупцией внесен в реестр НКО-иностранных агентов

 

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