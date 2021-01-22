Координатора штаба Навального во Владивостоке арестовали перед акцией протеста

Первореченский суд Владивостока арестовал координатора местного штаба Навального Екатерину Ведерникову на трое суток, сообщает "ОВД-Инфо".

Ведерниковой вменили нарушение ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация митинга без подачи уведомления). Ее задержали 22 января, полицейские выхватили у нее телефон, и некоторое время было слышно, как они кричат на задержанную и отказываются объяснить причину задержания. Также полицейские отказывались позволить Ведерниковой связаться с адвокатом и отвечали, что она пока "не задержана, а доставлена".

Накануне, 21 января, полицейские приходили к активистам штабов Навального, сотрудникам ФБК и журналистам в разных городах России из-за анонсированных в ближайшие выходные протестов. В Москве были задержаны сотрудники Фонда борьбы с коррупцией* Владлен Лось, Любовь Соболь, Кира Ярмыш и Георгий Албуров.

*Фонд борьбы с коррупцией внесен в реестр НКО-иностранных агентов