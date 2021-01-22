ККИ выселил нелегальные сауну, бар, офис и магазины

Сотрудники петербургского комитета по контролю за имуществом пресекли деятельность ряда заведений, незаконно занимавших площади в центре города, проинформировали в Смольном. Все арендаторы были превентивно уведомлены о необходимости добровольно покинуть помещения, однако предписания властей были всеми проигнорированы.

На проспекте Ударников выселили сауну, занимавшую помещение в размере 85 кв метров. В Доме Крундышева на улице Рубинштейна гостей принимал "нелегитимный" бар. Офис и склад самовольно размещались на территории дома-памятника "Дом А. Рожнова" на Гражданской улице.

Кроме того, целых 100 кв метров без должных документов "захватил" магазин одежды и обуви на улице Декабристов. Объект площадью свыше 120 "квадратов" незаконно использовали под размещение комиссионного магазина на улице Маяковского. Наконец, на 3-й Советской улице из 20 кв метров выселили незаконных квартирантов.

Фото: Комитет по контролю за имуществом